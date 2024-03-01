Эксперт заявил, что производство подсолнечного масла в РФ вырастет почти на 14%

Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко сообщил, что будет произведено 7 млн 550 тыс. тонн масла в сельхозсезоне 2023-2024 годов

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Производство подсолнечного масла в России в сельхозсезоне 2023-2024 годов вырастет до рекордного за последние годы показателя в 7,55 млн тонн, что на 13,5% больше показателя предыдущего сезона. Это следует из презентации генерального директора аналитического центра "Прозерно" Владимира Петриченко, представленной на XVII Зерновой конференции.

В презентации сообщается, что, по прогнозу на 2023-2024 годы, в России будет произведено 7 млн 550 тыс. тонн подсолнечного масла. В 2020-2021 годах было произведено 5 млн 298 тыс. тонн этого продукта, в 2021-2022 - 5 млн 866 тыс. тонн, в 2022-2023 - 6,64 тыс. тонн.

Благодаря этому экспорт подсолнечного масла в текущем сезоне может достигнуть 4 590 тыс. тонн, что на 14,3% больше показателя 2022-2023 годов (4 016 тыс. тонн). Согласно презентации, в 2021-2022 годах было экспортировано 2 637 тыс. тонн, в 2020-2021 - 2 993 тыс. тонн.

"Зимняя зерновая конференция" проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции, ПроЗерно и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.