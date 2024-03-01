Глава ВТБ заявил, что лимит обмена заблокированными активами может вырасти до 1 млн рублей

Андрей Костин отметил, что в настоящее время вводится схема, позволяющая иностранным держателям замороженных в РФ средств купить зарубежные акции или ценные бумаги держателей-россиян, не имеющих возможности получить свои активы за границей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские власти могут увеличить сумму обмена замороженными активами российских инвесторов с иностранными с нынешних 100 тыс. рублей до 1 млн рублей Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Президент России Владимир Путин 8 ноября 2023 года издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.

"Мы тоже были за то, чтобы вернуть все, но пока Центральный банк, правительство решили начать аккуратно. Но обещали дальше пойти со 100 тыс. до 1 млн (рублей) и так далее. Может быть, доберутся и до более крупных инвесторов", - сказал он.

По словам Костина, в настоящее время вводится схема, позволяющая иностранным держателям замороженных в РФ средств купить зарубежные акции или ценные бумаги держателей-россиян, не имеющих возможности получить свои активы за границей. "Западные регуляторы должны [дать] разрешение. Вот мы сейчас запускаем схему. Если западные регуляторы будут давать разрешение, то западные инвесторы смогут вытащить свои деньги", - указал он.

Глава банка подчеркнул, что Россия готова пойти на то, чтобы иностранным инвесторам отдать их деньги, но в обмен на то, что российским тоже вернут средства. "Пока эта схема будет действовать только для тех, у кого сумма покупки иностранных акций или ценных бумаг не более 100 тыс. рублей. Это где-то 80% клиентов, это подавляющая часть", - добавил Костин.