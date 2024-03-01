Аналитики Сбера ожидают укрепление рубля до 87-88 за доллар в I квартале 2024 года

По их прогнозам, нефть марки Brent будет стоить в районе $85 за баррель

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Аналитики Сбера прогнозируют укрепление рубля до 87-88 за доллар в первом квартале 2024 года, а цена за нефть марки Brent будет стоить в районе $85 за баррель. Такие выводы опубликованы в Telegram-канале "Сберинвестиции".

"В первом квартале 2024 года мы ждем укрепления рубля до 87-88 за доллар. Мы также прогнозируем цену Brent в районе $85 за баррель. На фоне ожидающегося смягчения денежно-кредитной политики ФРС США мы позитивно смотрим на перспективы рынка золота", - отмечается в сообщении.

Укрепление рубля уже в марте аналитики ждут на фоне крупных налоговых выплат. "Однако больший рост (рубля относительно доллара - прим. ТАСС) маловероятен, так как возможна активизация выкупа активов у иностранцев, но поддерживать рубль будет обязательная продажа валютной выручки", - считают эксперты.