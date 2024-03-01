В ДНР ожидают, что туризм станет одним из драйверов развития экономики региона

По словам директора донецкого Института экономических исследований Алексея Половяна, приазовские курорты юга республики особенно интересны для семейного и детского отдыха

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Проект "Пять морей" будет способствовать в ДНР развитию туризма - перспективной отрасли экономики республики. Об этом ТАСС сообщил директор донецкого Института экономических исследований Алексей Половян.

"Проект "Пять морей", безусловно, будет полезен для ДНР. Во-первых, туристическая отрасль может стать одним из важных секторов экономики нашего региона, дополнительным драйвером ее развития. Азовское море теперь стало внутренним морем России, а море на самом деле обладает огромнейшим потенциалом. Во-вторых, я думаю, что у нас активно будет развиваться это направление, потому что в России туризму сейчас уделяется особое внимание, активно развивается внутренний туризм, достаточно большая государственная поддержка в этой сфере", - сказал Половян.

Он добавил, что приазовские курорты юга ДНР особенно интересны для семейного и детского отдыха. "Развитие Азовского моря, безусловно, сможет стать одной из бурно развивающихся отраслей нашей экономики - это и новые рабочие места, это и туристы со всей РФ, а может, и из других стран. Я думаю, что этот проект позволит активизировать развитие этого направления в республике", - заключил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что реализация проекта "Пять морей" позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 млн человек в год. В рамках проекта, в частности, запланировано развитие рекреационной инфраструктуры Азовского моря.