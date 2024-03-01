Главгосэкспертиза разрешила "Русолову" строить подземный рудник на Правоурмийском

Проект реализуется на ТОСЭР "Комсомольск"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза выдала компании "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") положительное заключение на строительство подземного рудника на Правоурмийском месторождении олова в Хабаровском крае. Это позволит добывать до 540 тыс. тонн оловянной руды в год, говорится в сообщении компании.

"Строительство подземного рудника запланировано в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения. Проект реализуется на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Комсомольск", - сообщили в компании.

Производственный комплекс Правоурмийский ведет добычу руды для производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов. Предприятие расположено в сложных географических и климатических условиях - гористой местности, где в зимнее время часто бывают экстремально низкие температуры. Его работу также осложняет доступ к транспортной инфраструктуре. Для улучшения транспортной логистики "Русолово" проводит ремонт и строительство мостов таежной дороги от поселка Сулук до производственного комплекса Правоурмийский.

Реализация проекта по созданию комплекса подземной добычи предприятия также включает обустройство промышленных площадок штольни N3-бис и штольни "Транспортная".

"Русолово" является одной из крупнейших компаний по добыче оловянной руды и производству оловянного концентрата в России.