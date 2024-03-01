В Севастополе участники СЭЗ инвестируют в проекты 3 млрд рублей в 2024 году

Также планируется создание более 1 тыс. рабочих мест

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Севастополе вложат в реализуемые проекты в 2024 году 3 млрд рублей, ожидается создание свыше 1 тыс. рабочих мест, сообщили ТАСС в департаменте экономического развития города.

"В 2024 году ожидается, что участники СЭЗ по всем реализуемым проектам осуществят капитальные вложения в размере 3 млрд рублей и создадут более 1 тыс. новых рабочих мест. В 2024 году планируется заключение 30 новых договоров об условиях деятельности в СЭЗ в различных отраслях экономики", - сказали в департаменте.

Инвестиционные проекты на территории Севастополя реализуют 356 участников СЭЗ, общий объем капитальных вложений, предусмотренный заключенными договорами, - свыше 11 млрд рублей, фактический же объем с 2015 года нарастающим итогом, по предварительным данным, превысит 17,3 млрд рублей, в части создания рабочих мест - свыше 15,3 тыс. по состоянию на начало 2024 года. Среди направлений преобладают проекты в сферах промышленности, услуг, строительства, торговли, наибольший объем капитальных вложений с 2015 года отмечается в сельском хозяйстве - 4,3 млрд рублей. С момента создания СЭЗ участники выплатили почти 43,5 млрд рублей в виде налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней, получив при этом различные налоговые льготы и льготы по уплате страховых взносов на сумму свыше 22 млрд рублей.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет, земельного налога на три года, ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.