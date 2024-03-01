Минпром Белоруссии планирует 25% экспорта переориентировать на рынки Азии и Африки

Глава ведомства Александр Рогожник отметил хорошие перспективы работы на рынке Узбекистана

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности Белоруссии планирует четверть поставок переориентировать на рынки Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Рогожник.

"Сегодня основной задачей, которая ставится и президентом, и правительством, является диверсификация. Мы проделали большую работу по рынкам Южной Америки, по Центральной Америке. Мы сейчас все усилия направляем на рынки Африки и Азии. И в этом есть очень хорошие перспективы. Там очень неплохие перспективы, - приводит слова Рогожника издание "СБ. Беларусь сегодня". Министр отметил хорошие перспективы работы на рынке Узбекистана.

"Ставим перед собой задачу - 25% от общего объема экспорта переориентировать на те рынки, о которых я сказал", - отметил Рогожник.

Министр выразил удовлетворение показателями отрасли за 2023 год. "Да, по прошлому году мы сработали замечательно - и по объемам производства, и по экспорту. Но вместе с тем основной удельный вес экспорта пришелся на Российскую Федерацию - это более 90%", - отметил министр.

В свою очередь начальник управления инвестиций Минпрома Дмитрий Рукшин в числе задач на 2024 год отметил необходимость привлечения инвестиций в основной капитал с ростом не менее 25% к показателям 2023 году. "Также надо обеспечить в 2024 году реализацию проектов в рамках отраслевой инвестиционной программы", - сказал он. По его словам, речь идет в том числе о реализации 24 импортозамещающих инвестиционных проектов с использованием кредитных ресурсов РФ.