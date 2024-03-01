Россия с 6 марта понизит экспортную пошлину на пшеницу до 3 575,4 рублей за тонну

Пошлина на ячмень составит 587,8 рублей, на кукурузу - до 885,2 рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 6 по 12 марта 2024 года включительно понижается до 3 575,4 рублей против действующей сейчас ставки в размере 3 800,6 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 587,8 рублей против прежних 571 рублей, пошлина на кукурузу будет повышена до 885,2 рублей против 828,9 рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $239,4 за тонну, на ячмень - $181 за тонну, на кукурузу - $185,6 за тонну.

Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза России, ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые опубликованы на сайте Минсельхоза 1 марта, действуют с 6 по 12 марта включительно, а те, что будут опубликованы 7 марта, - с 13 по 19 марта.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.