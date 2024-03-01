Мишустин сообщил, что компании ЖКХ в Донбассе и Новороссии получат налоговую отсрочку

По словам премьер-министра, до конца 2024 года не будут ограничиваться операции по банковским счетам таких предприятий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, работающие в Донбассе и Новороссии, получат отсрочку по налогу на прибыль за 2023 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год и смогут заплатить его частями в течение следующего года", - анонсировал он.

Также до конца 2024 года не будут ограничиваться операции по банковским счетам таких компаний - даже при наличии налоговой задолженности. "Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", - отметил глава кабмина.

Мишустин обратил внимание, что власти продолжают комплексную поддержку Донбасса и Новороссии. Ранее президент РФ Владимир Путин поручал вывести их на общероссийские показатели по всем основным параметрам качества жизни.

"И конечно, снабжение людей водой, теплом находится здесь на первом месте. Недавно выделили 5 млрд рублей на улучшение положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве", - напомнил премьер.