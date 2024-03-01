Кабмин подготовил поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило поправки, предусматривающие списание для бойцов специальной военной операции (СВО) процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО. По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул [для участников СВО]. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин.

Он добавил, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи.

В целом премьер напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что постоянная поддержка защитников и их близких является первоочередной задачей. "Правительство уделяет этой теме особое внимание. Реализуется комплекс мер, который включает и социальные, и образовательные, и трудовые гарантии, соответствующие налоговые льготы", - перечислил Мишустин.