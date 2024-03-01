ЦБ в 2024 году расширит список системно значимых кредитных организаций

В настоящее время в список входят 13 таких организаций

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Банк России будет пересматривать методологию включения кредитных организаций в список системно-значимых, к концу года он может пополниться. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

"Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно-значимым банкам, вероятно, список в конце этого года пополнится", - сказала она.

В сентябре 2023 года Полякова сообщала, что клиентская база станет, в том числе, критерием по включению в список системно значимых кредитных организаций.

В настоящее время в список системно значимых банков входят 13 кредитных организаций. Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился.