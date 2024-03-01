Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ за 2023 год сократилась на 7,1%

Выручка за отчетный период выросла на 8,9%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам 2023 года получила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 19,26 млрд рублей, что на 7,1% меньше, чем в 2022 году, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 8,9%, до 247,15 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась за отчетный период на 8,8%, до 223,34 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам прошлого года уменьшился на 5,2% - до 39,12 млрд рублей, а прибыль от продаж составила 21,6 млрд рублей против 19,71 млрд рублей в 2022 году.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал·ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".