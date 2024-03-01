В ЛНР в 2023 году реализовали промпродукции на 117 млрд рублей

Это на 19% больше, чем в 2022 году

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Объем реализации продукции промышленных предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году составил 117 млрд рублей, это на 19% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил глава Минпромторга республики Тимур Саматов.

"В 2023 году удельный вес обрабатывающей промышленности в общей структуре промышленности республики составил 77,5%. Реализация промышленной продукции предприятиями обрабатывающей отрасли за 2023 год в сравнении с 2022 годом увеличилась почти на 19%, или на 18,5 млрд рублей, составив почти 117 млрд рублей. Также наблюдается рост объемов реализации продукции по производстве прочей неметаллической минеральной продукции", - приводятся его слова в Telegram-канале правительства ЛНР.

Саматов отметил, что в регионе в 2023 году на 37% выросла среднемесячная зарплата работников обрабатывающей промышленности - она составила свыше 47 тыс. рублей.