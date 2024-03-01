В Госдуму в марте могут внести законопроект о безотзывных длинных вкладах

Такие вклады должны быть защищены большей суммой в системе страхования вкладов, отметил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах может быть внесен в Госдуму в марте. Такие вклады должны быть защищены большей суммой в системе страхования вкладов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ РФ.

"Мы в ближайшее время, в марте, после праздников, внесем законопроект, который должен простимулировать длинные вклады. Но, с нашей точки зрения, первое: они должны быть безотзывными. Второе: большей суммой защищены в системе страхования вкладов, есть предложение 2,8 млн рублей сделать, - сказал Аксаков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты на срок от 3 лет с расширенным страховым покрытием. В рамках этого инструмента граждане смогут размещать свои сбережения на длительный срок, а средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей.

Банк России в 2022 году предложил проработать создание специальных финансовых продуктов для формирования долгосрочных сбережений, в числе которых могут быть специальные долгосрочные банковские вклады, которые могут быть источником долгосрочных пассивов банков, а также безотзывные сберегательные сертификаты.