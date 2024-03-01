Глава ФТС заявил, что таможни ЕАЭС перешли на риск-ориентированный подход при проверках

Руслан Давыдов отметил, что внедрение искусственного интеллекта в работу таможенников позволит ускорить принятие решений при проверках

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Таможни стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже перешли на риск-ориентированный подход при проверках бизнеса, необходимость которого отметил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов по итогам 45-го заседания объединенной коллегии таможенных служб государств - членов ЕАЭС.

"Вчера в ходе послания к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости применения риск-ориентированного подхода при проверках деятельности бизнеса. Хочу с гордостью отметить, что таможни наших стран (ЕАЭС) уже перешли на риск-ориентированный подход и применение системы управления рисками. В этом направлении работа ведется очень активно", - сказал Давыдов.

Он также отметил, что внедрение искусственного интеллекта в работу таможенников позволит ускорить принятие решений при проверках.

Кроме того, в пунктах пропуска Тагиркент-Казмаляр (Республика Дагестан), Маштаково (Оренбургская область) и Забайкальск (Забайкальский край) активно тестируется технология потокового сканирования. Производительность потоковых инспекционно-досмотровых комплексов в разы выше, чем у традиционных, и, по словам Давыдова, в будущем они станут ядром интеллектуальных пунктов пропуска.