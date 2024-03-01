Калининград намерен уйти от транзитной зависимости от Литвы по автотранспорту в 2024 году

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что местные компании закупили несколько новых судов для морских перевозок

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают полностью избавиться от зависимости от Литвы в вопросах автомобильной доставки грузов уже в 2024 году за счет наращивания флота для накатной техники с каютами для водителей. Об этом сообщил на встрече с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном губернатор области Антон Алиханов.

Губернатор сообщил, что местные компании закупили несколько новых судов для морских перевозок в регион. На морской линии в середине марта должно начать работу дополнительное ро-ро судно для накатной техники.

"Очень важно отметить, что там есть 200 кают. Это позволит водителям этих грузовиков ехать вместе со своими машинами. Мы очень активно сейчас ищем еще именно такие суда, ро-ро типа, потому что, к сожалению, ситуация на литовской границе не улучшается. Литовцы принимают решение на основании каких-то своих умозаключений, сколько им пропустить сегодня автомобилей. Для нас это, конечно, неприемлемо. Поэтому такие суда, куда грузовики можно загонять и перевозить в загруженном состоянии, для нас - ключевая история. Я думаю, что мы в этом году полностью отвяжемся от зависимости от литовской стороны", - приводит пресс-служба областного правительства слова Алиханова.

Губернатор также доложил полпреду о возможности ускорить загрузку паромов в Балтийске за счет строительства там нескольких железнодорожных тупиков. Они позволят быстрее загружать паромы и накапливать груз. "Работа эта тоже вместе с РЖД идет. Мы надеемся, что в следующем году средства через инвестпрограмму РЖД будут на эти цели выделены", - сказал он.

Алиханов сообщил о работе по решению вопроса субсидирования авиабилетов для жителей региона. "Мы отрабатываем этот вопрос с федеральным Министерством транспорта. Уже подготовлены соответствующие изменения в постановления правительства. Ориентируемся на то, что билеты будут в продаже уже с мая, как раз перед летним сезоном, отпусками", - приводит пресс-служба его слова.

Гуцан отметил важность реализации принятых главой государства решений, особенно в части бесперебойной работы транспортно-логистического комплекса, для дальнейшего всестороннего развития региона. "Калининградская область - стратегически важный регион. Решения о дополнительной поддержке крайне важны для качества жизни, благополучия местных жителей. Прошу вас на особом контроле держать вопросы их реализации в целях уверенного развития области", - сказал он.

Морские и воздушные перевозки

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран Евросоюза. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит ряда товаров в регион. По железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.

На долю морского транспорта к концу 2023 года приходилось порядка 40% от общего грузооборота области. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт- Петербургом и Калининградом курсируют 25 судов.

Большинство жителей и гостей Калининградской области для поездок в регион и из него пользуются воздушным транспортом. Ранее субсидированные авиабилеты предоставлялись молодежи до 23 лет, женщинам в возрасте от 55 лет, мужчинам в возрасте от 60 лет, инвалидам и их сопровождающим, а также многодетным семьям. Ожидается, что с 1 мая субсидированные авиабилеты смогут приобрести все граждане РФ, которые зарегистрированы по месту жительства в Калининградской области, а также студенты-очники, обучающиеся в вузах региона.