В ФТС заявили, что реконструкция и переоснащение пунктов пропуска ускорит проверки грузов

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2024 году Минтранс планирует завершить мероприятия по обустройству автомобильных пунктов пропуска Марково и Кани-Курган

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Реконструкция и оснащение современным оборудованием пунктов пропуска на границе позволит ускорить прохождение проверок при перемещении грузов через российскую границу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В текущем году Минтрансом России планируется завершить мероприятия по обустройству двух автомобильных пунктов пропуска (АПП), входящих в МТК Восточного направления, - АПП Марково и АПП Кани-Курган - и начать в 2025 году обустройство еще 16 автомобильных пунктов пропуска. При проведении их реконструкции предусматривается оснащение современным оборудованием, позволяющим быстро и эффективно проводить государственный контроль. К такому оборудованию можно отнести портальные инспекционные-досмотровые комплексы, являющиеся элементом перспективной модели пункта пропуска. Данные комплексы позволяют без остановки транспортных средств осуществлять контроль за перемещением через пункт пропуска товаров, что в целом положительно влияет на сроки их перемещения через государственную границу", - заявили в ФТС.

Как отметили в таможенной службе, для решения проблемы очередей в наиболее загруженных пунктах пропуска и на приоритетных участках государственной границы также внедряется система электронной очереди.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу сократить время досмотра грузового транспорта на границе до не более чем 10 минут. Он заявил, что водители грузовиков нередко часами стоят на границе в очередях.