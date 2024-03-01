В УФНС Петербурга сообщили, что каждый 15-й работник города трудится в теневом секторе

По словам руководителя управления Александра Гнедых, "в 2024 году необходимо активизировать работу по противодействию нелегальной занятости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Каждый 15-й работник в Санкт-Петербурге продолжает трудиться в неформальном секторе экономики, уклоняющемся от уплаты налогов на доходы физических лиц и других обязательств. В 2024 году Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу планирует активизировать борьбу с нелегальной занятостью, сообщил на заседании расширенной коллегии об итогах работы налоговых органов города за год руководитель управления Александр Гнедых.

"За 2023 год посредством автоматизированной системы контроля доходов физлиц отработано более 37 тыс. налоговых агентов с высоким уровнем риска теневой заработной платы и обеспечено перечисление в бюджет дополнительно 1,7 млрд рублей. <…> В Петербурге в неформальном секторе все еще занят каждый 15-й работник. В 2024 году необходимо активизировать работу по противодействию нелегальной занятости", - сказал Гнедых.

Он отметил, что в общей сложности контрольная и контрольно-аналитическая работа налоговых органов в Санкт-Петербурге по наблюдению за организациями в зоне риска позволила дополнительно собрать в бюджет 26,4 млрд рублей по различным типам налогов, что на треть больше, чем 2022 году.

За прошедший год число юридических лиц с признаками фиктивности в Санкт-Петербурге удалось уменьшить до 0,2% (в 2022 году их было 0,4%, в 2020 году - 10%). Кроме того, практически полностью исчезли организации без официального банковского счета (в 2022 году их было 0,06%, а в 2020 году - порядка 8,5%).

С целью ужесточения контроля за поступлением НДФЛ в бюджетную систему управление ФНС по городу планирует принять участие в формировании черного списка работодателей, которые нанимают своих сотрудников "в серую", также в этой работе в Санкт-Петербурге будут задействованы городские органы власти, органы прокуратуры и МВД.