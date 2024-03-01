ЦБ: отзывы лицензий банков в начале года не означают старта новой зачистки сектора

По словам первого зампреда регулятора Дмитрия Тулина, проблемы точечные

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Отзывы двух банковских лицензий в начале года после длительного перерыва не означают начала новой зачистки сектора, проблемы точечные. Об этом заявил журналистам первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков России.

"Это точечная совершенно работа. Полтора года мы ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий. Никто не давал поводов. А тут накопились претензии", - сказал Тулин, отвечая на вопрос о том, не означает ли наступление новой очистки банковского сектора отзывы двух банковских лицензий в начале 2024 года после почти двухгодичного перерыва.

На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию у Киви-банка, кредитная организация не приняла мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжила проведение высокорисковых операций. На этой неделе, 28 февраля, ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка - "Гефест". В прошлом году регулятор не отозвал ни одной банковской лицензии.