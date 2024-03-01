Генсек ФСЭГ ожидает увеличения доли газа в мировом энергетическом балансе к середине века

Она вырастет к 2050 до 26%, отметил Мохамед Хамель

РАБАТ, 1 марта. /ТАСС/. Доля газа в мировом энергетическом балансе увеличится к 2050 году с 23 до 26%. Об этом заявил генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель, выступая на внеочередной министерской встрече форума. Она проходит в преддверии VII саммита ФСЭГ, который состоится 2 марта в Алжире.

По словам Хамеля, в ближайшие годы ожидается рост мирового спроса на газ. "Доля газа в мировом энергетическом балансе увеличится с 23 до 26% к 2050 году", - приводит его слова алжирское радио.

Генсек сообщил, что 29 февраля в Алжире прошло официальное открытие штаб-квартиры Научно-исследовательского института ФСЭГ. Также Хамель проинформировал о том, что Мавритания стала новым членом форума, а Сенегал подал заявку на вступление во ФСЭГ.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Сейчас ее членами являются 13 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Мавритания, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Эти страны контролируют около 70% мировых запасов газа, 51% мирового экспорта СПГ и 52% поставок газа по трубопроводам.

Основные цели организации - обеспечение суверенных прав стран-членов на собственные запасы природного газа и возможность самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, бережную и эффективную разработку и использование газа, обмен опытом, мнениями и информацией по ключевым аспектам развития газовой промышленности.

Крупнейшие в мире запасы этого топлива приходятся на Россию (около 25%), за ней следуют Иран (примерно 17%) и Катар (около 12%). ФСЭГ открыт для приема новых членов. Предыдущий саммит ФСЭГ прошел в феврале 2022 года в столице Катара Дохе.