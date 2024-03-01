Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Ограничения также коснулись некоторых товаров, в том числе ювелирных изделий с российскими алмазами, "наручных, карманных и прочих часов, включая секундомеры", которые гражданам Канады запрещено импортировать и покупать

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение ввести дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.

Согласно документу, речь идет, в частности, о запрете канадцам как в Канаде, так и за ее пределами, а также другим гражданам на территории Канады импортировать, покупать или приобретать необработанные или распиленные алмазы (непромышленные алмазы), а также несортированные алмазы из России.

Ограничения также коснулись некоторых товаров, в том числе ювелирных изделий с российскими алмазами, "наручных, карманных и прочих часов, включая секундомеры", которые гражданам Канады запрещено импортировать и покупать.

Эти меры не применяются к личным вещам, "которые перевозит лицо, въезжающее в Канаду, если они предназначены исключительно для личного пользования этим лицом или его ближайшими родственниками".

В документе уточняется, что санкционные меры приняты в связи с тем, что якобы "действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, и которые стали причиной серьезного международного кризиса".