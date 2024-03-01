Эксперт сообщил, что цены на сибирскую пшеницу выросли из-за неурожая в Казахстане

Также способствовало росту стоимости укрепление казахстанской национальной валюты, добавил гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Цены на пшеницу III класса в Сибири достигли 15-15,5 тыс. рублей за тонну (с НДС), что на 2 тыс. рублей выше ее средней цены в европейской части России. Как сообщил ТАСС в кулуарах 17-й Зерновой конференции генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко, рост обусловлен низким предложением на сибирском рынке, неурожаем в Казахстане и ростом казахстанского тенге по отношению к рублю.

В 2023 году урожай зерна в Сибири из-за аномально засушливого лета составил 14,25 млн тонн (почти на 4 млн тонн ниже показателя 2022 года), включая 8,94 млн тонн пшеницы, из которой 84% - продовольственного класса. В Казахстане урожай пшеницы сократился на 4,3 млн тонн - до 12,1 млн тонн.

"На цену влияние оказал ряд факторов. <...> В соседнем Казахстане урожай провалился еще более серьезно, чем в Сибири. И, ко всему прочему, качество казахстанского зерна существенно хуже, чем сибирского, так как из-за погодных условий много пророщенного зерна", - сказал Петриченко.

Также способствовало росту цен на сибирское зерно укрепление казахстанской национальной валюты. "Получается, что внутренняя цена в Казахстане в пересчете на рубли - 21-22 тыс. рублей за тонну пшеницы III класса", - пояснил эксперт.

Оказало влияние на цену зерна и снижение урожая в самой Сибири, хоть и не такое значительное, как в Казахстане. В результате, как отметил Петриченко, в Сибири на пшеницу III класса цена составляет 15-15,5 тыс. рублей за тонну с НДС, что на 2 тыс. рублей больше средней цены в европейской части России.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокурихе Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.