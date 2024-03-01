"Фосагро" выделила дополнительно $3 млн на программы ФАО

Как сообщили в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, средства пойдут на оказание поддержки усилиям Глобального почвенного партнерства

РИМ, 1 марта. /ТАСС/. Российская компания "Фосагро", ведущий производитель фосфорсодержащих удобрений, дополнительно выделила $3 млн на программу, осуществляемую Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Как сообщили в штаб-квартире ФАО в Риме, эти средства пойдут на оказание поддержки усилиям Глобального почвенного партнерства, которое предполагает обучение приемам восстановления здоровья почвы и наращивание потенциала национальных почвенных лабораторий в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Латинской Америке.

Как уточняется, на полученные дополнительные средства ФАО планирует приобрести 1 200 специальных наборов для оценки состояния почвы, чтобы передать их фермерам, получившим сертификат о прохождении обучения по программе. Кроме того, в рамках этого рассчитанного на три года проекта через Глобальную сеть почвенных лабораторий (ГЛОСОЛАН) планируется содействовать внедрению надежных и точных методов анализа почвы и удобрений, а также укреплению Международной сети по плодородию почв и удобрениям. Последнее предполагает применение более эффективных и экологически безопасных методов использования удобрений. Еще одно важное направление работы, предусмотренное в рамках этого проекта, как указывают в ФАО, - применение экосистемных решений с целью восстановления загрязненных сельскохозяйственной деятельностью почв.

Финансирование, выделенное компанией "Фосагро", будет впервые также направлено на осуществление мер в рамках программы рекарбонизации сельскохозяйственных почв. "Это позволит повысить производительность фермерских хозяйств, а также сократить объемы выбросов парниковых газов", - отметили в ФАО.

Сотрудничество "Фосагро" с ФАО идет с 2018 года. За это время российская компания выделила в общей сложности $5,4 млн на программы по повышению эффектности мер по устойчивому управлению мировыми почвенными ресурсами. Благодаря предыдущим взносам компании "Фосагро" ФАО удалось охватить 11 500 фермеров, участвующих в глобальной программе "Доктора для почв", и запустить ГЛОСОЛАН, которая объединяет более 1 000 лабораторий в 160 странах мира.

Компания "Фосагро" - ведущий производитель фосфорсодержащих удобрений в Европе, крупнейший производитель высококачественной фосфатной породы, один из ведущих производителей кормового фосфата в Европе, а также единственный в России производитель нефелинового концентрата, указали в ФАО.