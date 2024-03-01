В Киви-банке появились инструкции на узбекском и таджикском для пострадавших клиентов

В документах, размещенных на стенде при входе в отделение, рассказывается о действиях, которые необходимо предпринять для возврата средств

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Инструкции на узбекском и таджикском языках для вкладчиков и держателей электронных кошельков Киви-банка появились в центральном офисе кредитной организации, расположенном в московском районе Северное Чертаново, передает корреспондент ТАСС.

В документах, размещенных на стенде при входе в отделение, рассказывается о действиях, которые необходимо предпринять для возврата средств. Из них можно узнать, как заполнить требование кредитора и какие документы нужно предоставить.

Как пояснили ТАСС в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), инструкции для клиентов Киви-банка на узбекском и таджикском языках в московском офисе кредитной организации размещены в целях упрощения коммуникации с держателями электронных кошельков и вкладчиками, обращающимися за возвратом средств.

Отделение работает с 10:00 мск до 18:00 мск, прием заявлений осуществляется до 17:30 мск.

С 29 февраля АСВ приступило к выплатам страхового возмещения вкладчикам. Они будут осуществляться через банк "Уралсиб", действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.