Владелец бренда Zara решил постепенно возобновить работу на Украине

По информации агентства Europa Press, возобновление работы начнется 1 апреля

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, планирует постепенно возобновить работу на Украине. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в компании.

По его информации, возобновление работы, приостановленное примерно два года назад, начнется 1 апреля.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.