Глава ВТБ посоветовал россиянам делать упор на сбережении средств

По словам Андрея Костина, высокий уровень ключевой ставки Центробанка - это "редкая возможность", которую стоит использовать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель правления ВТБ Андрей Костин посоветовал гражданам России в условиях высокой ключевой ставки сберегать свои средства.

"Я считаю, что сегодня <…> время копить, потому что ставки высокие: банки сегодня дают до 16% годовых по вкладам", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Костина, высокий уровень ставки ЦБ РФ - это "редкая возможность", которую стоит использовать, так как вклады, по его мнению, являются одним из самых надежных видов инвестиций.

Глава ВТБ отметил, что в середине текущего года Банк России может начать снижать ключевую ставку, однако снижение будет проводиться постепенно, чтобы инфляция "не отскочила назад". Нынешнюю политику ЦБ РФ Костин назвал "оправданной", добавив, что она обеспечивает стабильное развитие страны.

16 февраля 2024 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Регулятор также отметил, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций ЦБ считает пока преждевременным. По мнению регулятора, проводимая им денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.