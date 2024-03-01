Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

Режим санкций распространяется на 106 физлиц и 88 компаний и организаций

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к антироссийским мерам ЕС, содержащимся в 13-м пакете санкций. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

"29 февраля 2024 года федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза", - говорится в сообщении. Меры вступают в силу 1 марта 2024 года в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Правительство Швейцарии напомнило, что Евросоюз 23 февраля 2024 года "принял новые меры против России в виде 13-го пакета санкций". В этой связи федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям в рамках своей компетенции "распространил режим санкций Швейцарии еще на 106 физических лиц и 88 компаний и организаций".

В Берне утверждают, что "большинство недавно попавших под санкции лиц, компаний и организаций активно работают в военно-промышленном комплексе России, включая производство ракет, беспилотников, зенитно-ракетных систем и другой военной техники".

Также были приняты новые торговые меры, чтобы еще больше помешать России приобретать чувствительные товары и технологии для ее армии. Они предусматривают среди прочего запрет на экспорт 27 новым компаниям товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-технологическому усилению России. Кроме того, расширен перечень запрещенных товаров для экспорта в Россию. Речь идет, в частности, о "комплектующих, используемых для разработки и производства дронов".

Евросоюз утвердил 23 февраля 13-й пакет санкций против России. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку. Не входящая в Евросоюз Швейцария поддерживает его санкции против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.