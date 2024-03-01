Индексы Мосбиржи и РТС 1 марта торговались разнонаправленно

Курс юаня вырос на 0,08%, доллара - на 0,52%, евро - на 0,29%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю в умеренно позитивном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,3% - до 3 266,66 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44% - до 1 122,32 пункта.

Курс юаня вырос на 0,08%, до 12,66 рублей, доллара - на 0,52%, до 91,67 рублей, евро - на 0,29%, до 98,9 рублей.

"Слабость рубля, подъем нефтяных котировок и общерыночного риск-аппетита благоволил покупкам, фактор пятницы выступил сдерживающим моментом. Наибольшим спросом пользовались акции представителей IT-сектора и металлургов", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Мировые биржевые индексы в основном "зеленели". "В Китае сегодня были опубликованы февральские данные по деловой активности (PMI), которые оказались лучше ожиданий. Цены на нефть уравновешиваются разнонаправленными факторами и, вероятнее всего, краткосрочно продолжат формироваться на уровне $80 за баррель Brent", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Яндекса" (+4,01%) в связи с тем, что банк ВТБ сделал заявление о намерении сохранять свой миноритарный пакет в этой компании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Сильнее всего упали депозитарные расписки "Глобалтранса" (-3,4%) без существенных новостей.

Прогнозы экспертов

Предстоящая неделя на российском рынке будет короткой. "Длинные выходные обычно являются поводом для более осторожной торговли. С другой стороны, рубль может продолжить терять позиции, это способно улучшить сентимент в отношении акций экспортеров, преобладающих в составе индекса Мосбиржи", - отмечает Бахтин.

При этом инвесторы сумели выкупить просадку, вызванную ростом санкционной напряженности, индекс Мосбиржи вернулся выше 3 250 пунктов, что сохраняет шансы на дальнейшее продвижение в направлении 3 300 пунктов, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании на 4 марта по индексу Мосбиржи - 3 175-3 275 пунктов, по паре доллар-рубль - 91-93 рубля.