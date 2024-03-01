Xiaomi удалила обновление проблемного системного компонента из сети

В компании попросили клиентов не решать проблему самостоятельно, так как это может привести к потере пользовательских данных

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Xiaomi удалила обновление системного компонента, которое приводило к проблемам у устройств брендов Poco, Redmi и Xiaomi, из онлайн-источников, сообщается в Telegram-канале узбекистанского подразделения корпорации. Производитель отсоветовал клиентам пытаться решить проблему самим, так как это может привести к потере пользовательских данных.

Компонент вызывал постоянные перезагрузки на "небольшом количестве устройств", признали в корпорации. В российской поддержке ТАСС также говорили, что проблема не является массовой. "Это обновление было удалено из онлайн-источников", - сообщили в Xiaomi, имея в виду системный компонент. Сообщение "репостнул" к себе официальный Telegram-канал Xiaomi Community в России.

"Пожалуйста, не пытайтесь восстанавливать устройство сами без консультации с авторизованными сервисными центрами или поддержкой, так как это может привести к потере данных, которые не сохранены в резервной копии", - предупредили в Xiaomi. Однако в российской поддержке ранее советовали сбросить гаджет к заводским настройкам как один из вариантов решения.

Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi накануне столкнулись с цикличной перезагрузкой операционной системы. Такая проблема появилась после обновления операционных систем MIUI 14 и HyperOS и системного компонента SystemUI. Принудительная перезагрузка гаджетов не помогала.