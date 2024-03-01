В Петербурге сбор налогов вырос в 1,4 раза

Этот показатель выше среднего по России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Налоговые органы Санкт-Петербурга по итогам 2023 года перечислили в налоговую систему России 2,85 трлн рублей, что превышает прошлогодние показатели в 1,4 раза при среднероссийском уровне роста в 11%. На долю города пришлось 6,1% от общих поступлений в бюджеты РФ, увеличение связано с ростом экономической активности, сообщил на заседании расширенной коллегии об итогах местных налоговых органов руководитель управления ФНС по Санкт-Петербургу Александр Гнедых.

"Налоговым органам Петербурга удалось обеспечить внушительную позитивную динамику поступлений. За 2023 год перечисления налогов с территории Петербурга увеличились в 1,4 раза, что значительно выше среднероссийского роста. От налогоплательщиков в бюджетную систему России перечислено 2,8 трлн рублей, или 6,1% от общей суммы по стране", - рассказал Александр Гнедых.

В среднем на душу населения в Санкт-Петербурге налоговые поступления составили порядка 181 тыс. рублей. 628 млрд от налоговых поступлений различных типов были направлены в федеральный бюджет (+6,4% к 2022 году), 1,01 трлн перечислены в бюджет города (в 2022 году было 1,03 трлн, фиксируется снижение), 845,8 млрд рублей поступили в государственные внебюджетные фонды (+25,7%).

Александр Гнедых отметил в своем выступлении снижение за 2023 год оборота организаций в Петербурге на 12%, оборота оптовой торговли - на 10%, что связано с изменениями торговых потоков в том числе на фоне санкций. При этом на 10% вырос индекс промышленного производства, также на 10% увеличились инвестиции в основной капитал за счет развития отдельных индустрий. Рассматривая налоговые поступлениям по отдельным отраслям, он выделил снижение поступлений в торговле (-28%) и в операциях с недвижимостью (- 0,3%), а также рост в обрабатывающем производстве (+34%), строительстве (+47%) и транспортных услугах (+37%), что связано с ростом числа новых проектов в этих сферах.

Поступления налога на прибыль в 2023 году составили порядка 380 млрд рублей, что на 19% ниже показателей 2022 году. Определяющее влияние на снижения, по словам руководителя Управления ФНС по Санкт-Петербургу, составило уменьшение поступлений от крупнейших налогоплательщиков городов - поступления от них уменьшились в 2,7 раза, на 147 млрд рублей, что связано со снижением доходов ряда крупных компаний, отчисляющих налоги в Санкт-Петербурге и их налогооблагаемой базы.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге за год выросло поступление в городской бюджет НДФЛ на 11%, с 397,8 млрд до 441,6 млрд рублей. Это связано с ростом номинальной среднемесячной зарплаты в Петербурге на 12,7%. Кроме того, отмечается прирост сбора имущественных налогов на 7% (до 77 млрд рублей) на фоне расширения налоговой базы граждан и улучшения системы налогового контроля, и сборов по специальным налоговым режимам на 6% (до 76 млрд рублей) в связи с увеличением отчислений от самозанятых и от лиц по упрощенной системе налогообложения.