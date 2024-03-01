Штрафы для отелей за нарушение сроков информирования о постояльцах могут снизить в разы

Согласно разработанному Минэкономразвития законопроекту, при первом нарушении предлагается ограничиться предупреждением

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало законопроект, которым предлагается существенно снизить размер штрафов для отелей за нарушение правил регистрационного учета, а при первом нарушении ограничиться предупреждением. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Проект документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект разработан по предложению бизнеса в рамках дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, утвержденной распоряжением правительства РФ.

"Законопроектом предлагается дополнить кодекс новыми статьями, устанавливающими административную ответственность классифицированных средств размещения за неисполнение обязанностей в связи с осуществлением регистрационного и миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, если отели нарушают срок предоставления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания, и этот срок не превышает 10 дней, то предлагается выдавать предупреждение. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере 10 тыс. рублей. Если необходимые сведения не были представлены или были представлены с опозданием более чем на 10 дней, предлагается установить штраф в 25 тыс. рублей.

Аналогичную ответственность предлагается установить за нарушение сроков предоставления в орган миграционного учета уведомления о прибытии и убытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Актуальность законопроекта обусловлена текущей повышенной административной нагрузкой на отельеров, следует из пояснительной записки. Там отмечается, что сейчас максимальные штрафы для юрлиц за соответствующие правонарушения достигают нескольких сотен тысяч рублей. Таким образом, текущий уровень административной ответственности от 20 до 50 раз превышает объем дохода отеля за суточное размещение.

"Такие штрафы могут привести к финансовым трудностям для малого бизнеса вплоть до приведения к банкротству и закрытию предприятий", - подчеркивается в документе. "Снижение штрафов в десятки раз позволит добросовестным участникам рынка увеличить инвестиции в туристскую деятельность минимум на 160 млн рублей", - добавляют авторы законопроекта.

Позиция бизнеса

С предложением смягчить ответственность для отелей за нарушение регистрационного и миграционного учета выступила, в частности, Российская гостиничная ассоциация (обращение президента РГА Геннадия Ламшина в адрес Минэкономразвития РФ есть в распоряжении ТАСС).

Глава ассоциации в письме отмечает, что существующие штрафы "чрезмерны" и "отрицательно сказываются на экономике гостиницы". При этом значительная часть нарушений происходит при передаче сведений о прибытии и убытии граждан с помощью электронной связи из-за технических сбоев, повреждения каналов связи или невозможности своевременного принятия информации программным обеспечением территориальными органами МВД России. "Как правило, такие случаи должным образом не расследуются, не принимаются во внимание при наложении штрафных санкций", - подчеркнул Ламшин.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Вадим Прасов в беседе с ТАСС отметил, что подобные нарушения не связаны "со злым умыслом", с тем, что отель не хочет выполнять свои обязательства по постановке на учет. "[Порой] он просто физически не может это исполнить по причине, допустим, того, что программный комплекс не работает", - объяснил эксперт. По его словам, законопроект является "абсолютно оправданным", так как снизит административную нагрузку на бизнес.

Вместе с тем, по словам председателя комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаева, при реализации инициативы необходимо предусмотреть механизм, позволяющий отсеять недобросовестных участников бизнеса, намеренно скрывающих факт перемещения людей. "Безопасность - один из ключевых аспектов в туризме и, вводя новую меру, мы не должны им пренебрегать", - заметил депутат.