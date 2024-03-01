Бельгия заявила о начале государствами G7 ограничений импорта алмазов РФ из третьих стран

Как отметили в МИД Бельгии, в частности, это касается добытых в России алмазов, которые были преобразованы в бриллианты

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Страны G7 начинают поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, которые обработаны в третьих странах. Об этом говорится на сайте МИД Бельгии.

"С 1 марта "Большая семерка" идет еще дальше, поскольку вступают в силу косвенные ограничения на импорт. Это означает, что будет введен поэтапный запрет на ввоз российских алмазов из третьих стран. Таким образом, с сегодняшнего дня все российские необработанные алмазы или бриллианты весом от 1 карата, которые обрабатываются в третьих странах, будут запрещены на рынке стран "Большой семерки", включая рынок ЕС. В частности, это касается добытых в России алмазов, которые были преобразованы в бриллианты", - отмечается в сообщении МИД.

Как поясняет МИД, "хотя импортерам придется доказывать нероссийское происхождение посредством документов в течение шестимесячного переходного периода, соблюдение этого косвенного запрета на импорт в конечном итоге будет контролироваться с помощью системы проверки и сертификации, основанной на надежных технологиях отслеживания". "Таким образом, в тесной консультации с членами "Большой семерки" и Еврокомиссией Бельгия сегодня начинает поэтапное внедрение такой системы контроля, основанной на технологической прослеживаемости, чтобы системе стала полностью работоспособной к 1 сентября", - добавило ведомство.

В декабре 2023 года страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения должны распространиться и на российские алмазы, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов.

Запрет на импорт ювелирных алмазов из России в страны ЕС вступил в силу 1 января 2024 года в рамках 12-го пакета санкций. Он не распространялся на промышленные алмазы и личные ювелирные украшения лиц, пересекающих границу. Как сообщил в начале января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз в рамках запрета на импорт алмазов из России включил в черный список компанию "Алроса" и ее генерального директора Павла Маринычева.