Фонд развития промышленности Херсонщины намерен создать 900 рабочих мест за год

В 2024 году фонд также займется созданием кластеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Херсонской области намерен помочь в создании 900 рабочих мест в регионе за счет поддержки инвестиционных проектов в 2024 году, сообщил директор фонда Михаил Панченко на круглом столе, посвященном инвестиционному потенциалу региона.

"В этом году, на 1 марта, мы получили под 2 млрд рублей проектов, из которых около 1,5 млрд рублей - наши льготные. У нас на этот год субсидии - 560 млн рублей. Следовательно, если эти заявки оформятся в качественное финансово-экономическое обоснование, то спрос на льготный капитал уже к 1 марта превышает [предложение] в 3 раза. И мы планируем создать в этом году на основе этой работы около 900 рабочих мест", - сказал Панченко.

Он добавил, что в этом году фонд также займется созданием кластеров. В частности, речь идет об агропромышленном, туристическом и машиностроительном.

Фонд развития промышленности Херсонской области создан в марте 2023 года по распоряжению главы региона Владимира Сальдо. По итогам 2023 года финансирование от фонда получили четыре предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов и колбасных изделий. Общая сумма поддержки составила 225 млн рублей.