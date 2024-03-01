Азербайджан намерен экспортировать более 24 млрд куб. м газа в 2024 году

По словам министра энергетики страны Пярвиза Шахбазова, в целом республика экспортирует около половины от всего объема добываемого газа

БАКУ, 1 марта. /ТАСС/. Азербайджан намерен в 2024 году направить на зарубежные рынки свыше 24 млрд куб. м газа. Об этом заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам прошедшей в Баку министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора.

"По нашим оценкам, в этом году мы экспортируем за рубеж более 24 млрд куб. м газа. Для сравнения: в прошлом году всего на экспорт ушло около 23,8 млрд куб. м", - заявил министр.

По его словам, в целом республика экспортирует порядка половины от всего объема добываемого газа. "Добыча газа в 2024 году ожидается на уровне более 48 млрд куб. м", - уточнил Шахбазов.

Он подчеркнул, что у Баку есть все ресурсы, необходимые для расширения Южного газового коридора, но сам процесс "будет осуществляться в зависимости от потребностей рынка".

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. В настоящее время основным источником экспорта газа является месторождение Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Румыния.