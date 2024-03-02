В Ульяновской области разработают стандарт женского предпринимательства

В регионе более 45% от всего числа предпринимателей - женщины

УЛЬЯНОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Ульяновская область предложила разработать национальный стандарт развития женского предпринимательства на своем опыте. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем видеообращении к участницам Форума деловых женщин.

"На основе нашего опыта мы предлагаем сформировать национальный стандарт развития женского предпринимательства", - сказал он.

Руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов сообщил журналистам, что тема разработки национального стандарта стала ключевой для форума. "Идея пленарного заседания - это формирование национального стандарта, экосистемы, если хотите, вовлечения в предпринимательство женщин. Ульяновская область - одна из первых в этом отношении", - пояснил он.

По итогам работы форума Гайнетдинов выделил ключевые пункты, которые должны войти в стандарт. "Это суперсервисы или сервисы, "коробочные" сервисы можно их назвать, которые объединяют "пошаговку" для любого начинающего предпринимателя-женщины. <…> Второй блок, безусловно, образовательная программа, которая не столько может быть заточена на образование, сколько на <…> пересиливание своего собственного страха сделать этот первый шаг. <…> Это финансы, <…> это популяризация", - сказал он.

Руководитель регионального центра "Мой бизнес" добавил, что в ближайшее время стандарт будет сформирован. "Думаю, что мы его на площадке, пользуясь тем, что мы хозяева, сформируем и будем уже в виде итогового документа предлагать на утверждение на национальном уровне", - отметил Гайнетдинов.

В Ульяновской области более 45% от всего числа предпринимателей - женщины. Среди самозанятых их доля составляет более 60%.

О форуме

Форум деловых женщин проводится в Ульяновске в восьмой раз. Мероприятие проходит под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Деловая программа этого года посвящена развитию бизнеса, моде, здоровью и красоте. На мероприятии работали деловые площадки по развитию социального бизнеса, индустрии красоты, сельского хозяйства, бизнеса в сфере культуры. В ходе форума состоялась презентация коллекций ульяновских дизайнеров. Площадка также стала местом проведения Слета женских комитетов "Опоры России", в котором приняли участие представители более 45 регионов страны.