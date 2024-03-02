Регионы с низкой рождаемостью получат допфинансирование с учетом цифр Росстата за 2023 год

Общий размер поддержки составит 75 млрд рублей до 2030 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дополнительная финансовая поддержка в размере 75 млрд рублей до 2030 года будет направлена в те регионы, в которых с учетом данных Росстата суммарный коэффициент рождаемости окажется ниже общероссийского. Также финансирование выделят на основании анализа реализации региональных программ по повышению рождаемости, сообщила ТАСС первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"С июля 2023 года во всех регионах с учетом методических рекомендаций Минтруда РФ были приняты региональные программы по повышению рождаемости. Такие программы действуют уже чуть больше полугода, и сейчас все мероприятия, которые в них заложены, финансируются исключительно из средств субъектов РФ. Президент [России Владимир Путин] принял решение о выделении дополнительной финансовой поддержки регионам, это потребует содержательного переосмысления программ с учетом уже первого полугода их работы. Помимо этого, мы ждем данные Росстата о демографической ситуации по итогам 2023 года", - сказала Баталина.

Замминистра пояснила, что средства, о которых сообщил президент, будут выделены тем регионам, в которых суммарный коэффициент рождаемости по данным Росстата будет ниже общероссийского. По итогам 2022 года суммарный коэффициент рождаемости в России составлял 1,416. Как уточнили в Росстате, окончательные данные о демографической ситуации в стране по итогам 2023 года они представят во второй декаде июня.

"В 2024 году нам предстоит провести дополнительный анализ первого полугода реализации региональных программ и с учетом итогов демографического развития в 2023 году оценить число регионов, которым нужна поддержка", - отметила она.

Президент России в послании Федеральному собранию заявил, что регионам страны с низкой рождаемостью до 2030 года будет направлено 75 млрд рублей для расширения программ поддержки семей. По его словам, средства начнут поступать с 2025 года.