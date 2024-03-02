Российская компания "Проект LEAF" придумала, как снизить заброневую травму в несколько раз

Речь о сделанной из последовательных слоев карбона и тогилена тандемной плите, которая уже используются в зоне спецоперации

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российская компания "Проект LEAF" разработала и запатентовала тандемную плиту, устанавливаемую в бронежилет вместе с обычной бронеплитой, которая снижает в несколько раз заброневую травму, получаемую бойцом при попадании пули или осколка в бронеплиту. Об этом сообщил ТАСС основатель компании Вячеслав Висков.

"Мы сами придумали эту плиту, теперь я могу сказать, из чего она сделана, потому что мы получили патент. Сделана она из последовательных слоев карбона и тогилена. Мы сами проводили испытания, и разница такова, что использование нашего изделия в разы снижает заброневую травму", - сказал Висков.

Он пояснил, что тандемная плита устанавливается за бронеплитой и при попадании осколка или пули в бронеплиту распределяет кинетическую энергию от удара по большей площади, тем самым снижая тяжесть травмы. Вес плиты при этом порядка 500 г.

Тандемные плиты уже используются в зоне спецоперации.

"Первый известный нам случай, когда наше изделие помогло бойцу: в блиндаж прилетел 155-мм снаряд, и огромный осколок влетел в бойца, ему размолотило пластину, а тандемка приняла на себя остаток энергии. В итоге человек выжил, но без тандемки его бы тоже размолотило", - сказал Висков.

Еще один пример - пуля украинского снайпера 338-го калибра попала в бронеплиту, она выдержала попадание, но была сильно деформирована. Военнослужащий был сбит с ног, у него перехватило дыхание, но сильной травмы избежать удалось.