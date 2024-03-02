Владислав Овчинский: в Москве каждое третье предприятие является высокотехнологичным

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики, компании используют ИИ и роботизированные системы мониторинга эффективности труда

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 4,2 тыс. производственных предприятий работают в Москве, каждое третье из них относится к высокотехнологичным. Об этом ТАСС сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных", на него в ближайшие шесть лет направят 700 млрд рублей. По словам президента, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

"Современная московская промышленность набирает обороты не только в объемах производства, но и в роботизации, цифровизации и автоматизации. Сегодня в городе работает свыше 4,2 тыс. производственных предприятий, на которых трудоустроено 725 тыс. человек. Ежегодно тут открывается до 50 средних и крупных компаний и около 100 малых. Как центр российской промышленности Москва делает ставку на развитие инновационных производств. Так, каждое третье предприятие в городе относится к высокотехнологичным", - сказал Овчинский.

По его словам, компании используют искусственный интеллект (ИИ), роботизированные системы мониторинга эффективности труда, внедряют в свою работу технологии промышленного интернета вещей, а также производят сложную продукцию. В частности, искусственный интеллект, благодаря широкому функционалу возможностей, помогает столичным промышленникам оптимизировать работу, сокращать производственные издержки, заменять человеческий труд на опасных участках и увеличивать объемы выпускаемой продукции.

Столица активно развивает технологии искусственного интеллекта в промышленности. В рамках образовательного проекта правительства Москвы "Московская техническая школа" столичные инженеры могут пройти около 40 курсов по направлению "Искусственный интеллект в промышленности". Они позволяют специалистам получать передовые навыки и актуальные знания для разработки и эффективного внедрения алгоритмов искусственного интеллекта на производственных площадках, добавил министр.

"Кроме того, Москва реализует проект "Банк технологий". Это бесплатный сервис, который помогает предприятиям в короткие сроки подобрать необходимые высокотехнологичные инструменты и инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производств, расширения новых линий. В онлайн-реестре представлено свыше 460 передовых проверенных отечественных разработок", - уточнил Овчинский.

Технологичные предприятия

По словам министра, например, благодаря внедрению искусственного интеллекта столичный производитель 3D-сканеров - компания Texel - улучшил восемь процессов на своем производстве. Так, нейросеть автоматизировала процесс найма сотрудников и сократила его до 2-3 дней. Здесь же ИИ помогает в мозговом штурме и создает дополнительные идеи для менеджмента, а также анализирует статьи и решает математические задачи для создания исследовательских гипотез, добавил министр.

"Один из ведущих производителей кабельной продукции - ГК Москабельмет - внедрил систему автоматизированного планирования, которая позволила на 15% увеличить производительность и вдвое сократить время переналадки станков. Также ИИ используется для быстрой и точной оценки соответствия характеристик кабельно-проводниковой продукции требуемым показателям. Так, с помощью этих технологий компания ежемесячно экономит до 13 тонн свинца - это 9-12 процентов от общего объема материала", - уточнил Овчинский.

Он добавил, что на одной из старейших и ведущих кондитерских фабрик страны - концерн "Бабаевский" - внедрение роботизированной системы с машинным зрением помогает фасовать конфеты. Благодаря этому на фабрике удалось исключить человека из рутинных процессов.

А на московском предприятии по выпуску молочной продукции - Царицынский Молочный Комбинат - внедрили умный рукомойник, оснащенный искусственным интеллектом и видеоаналитикой. Система безошибочно распознает лица работников и контролирует правильное выполнение обработки рук.