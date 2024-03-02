СМИ: в Чехии из госбюджета выделят десятки миллионов долларов для улучшения жизни аграриев

По информации Mlada fronta Dnes, организации аграриев должны в ближайшее время отреагировать на встречные действия правительства

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Чешские власти стремятся удовлетворить требования угрожающих протестами аграриев и дополнительно выделят из государственного бюджета десятки миллионов долларов для улучшения их жизни. Со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики об этом сообщила газета Mlada fronta Dnes.

Крупнейшие объединения чешских фермеров 29 февраля выступили с предупреждением о проведении 7 марта акции протеста в Праге, если правительство республики не удовлетворит их экономические требования. Кабмин, реагируя на это, принял решение в 2024 году увеличить финансовую поддержку животноводческим фермам. Предусмотренная госбюджетом сумма, которая должна быть направлена на их развитие, увеличена почти вдвое, на 550 млн крон (около $24 млн). Власти приняли решение предоставить в 2025 году скидки на социальное страхование для работников сельского хозяйства в размере 2 млрд крон (примерно $88 млн), что стимулирует занятость на селе. Малым и средним фермерским хозяйствам также планируется предоставить инвестиционную поддержку в размере до 3 млрд крон (около $132 млн).

Организации аграриев должны в ближайшее время отреагировать на встречные действия правительства. Представители властей при этом заявляют, что проведение акций протеста является законным правом фермеров, и будут ли они их устраивать, полностью зависит от них. Ожидается, что о своем решении аграрии объявят в понедельник.

Аграрии ранее потребовали от властей возвращения на уровень 2023 года налоговой ставки за владение сельхозугодиями, улучшения условий работы в селах, отказа от сокращения государственных дотаций на разведение и содержание домашнего скота и освобождения от налога на дотации из фондов Евросоюза. Они также настаивают на защите рынка от сельхозпродукции из стран вне сообщества, включая Украину. При этом подчеркивается, что акции протестов, если они пройдут в республике, будут носить исключительно экономический характер.

В Чехии протесты фермеров прошли 19 и 22 февраля. Аграрии вывели на улицы городов и к КПП на наземных границах республики с соседними странами более 2 тыс. единиц сельхозтехники.