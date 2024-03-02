Министерская конференция ВТО в Абу-Даби завершилась без значимых результатов

Председатель конференции Тани бен Ахмед аз-Зейуди отметил, что работа над вопросами, которые не удалось решить в Абу-Даби, будет продолжена в Женеве

АБУ-ДАБИ, 2 марта. /ТАСС/. Очередная, 13-я министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) завершилась в ночь на субботу после нескольких дней переговоров, которые не привели к значимым результатам. Окончание конференции было запланировано на четверг, однако организаторы несколько раз переносили заключительную сессию, поскольку делегаты не могли достичь консенсуса по основным вопросам о пересмотре правил глобальной торговли.

"Во время многочасовых переговоров здесь мы видели моменты трудного, но полезного сотрудничества. Министры преодолевали сильные разногласия, участвовали в жестких дискуссиях и находили точки соприкосновения", - сказала генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, комментируя итоги конференции на заключительной сессии.

По ее словам, делегаты "добились некоторых важных результатов и не успели завершить другие". Как отметил председатель конференции, государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, работа над вопросами, которые не удалось решить в Абу-Даби, будет продолжена в Женеве. "Я призываю членов ВТО продолжать конструктивное взаимодействие и ориентироваться на результат", - заявил министр по итогам переговоров.

Электронная торговля

Одним из основных результатов встречи министров стало продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных еще на два года. Министерская конференция продлевала запрет на применение таможенных пошлин в электронной торговле с 1998 года, однако в последнее время некоторые страны, в том числе Индия и Китай, выступают против моратория, объясняя свою позицию недополученными доходами. Предполагалось, что Индия может заблокировать решение, однако министр торговли страны Пиюш Гоял заявил, что поддержит продление моратория "из уважения" к председателю конференции, которого он считает "хорошим другом".

Присоединение новых членов

Еще одним достижением 13-й министерской конференции стало первое за восемь лет официальное присоединение двух новых участников - Союза Коморских Островов и Восточного Тимора, с которыми число членов ВТО выросло до 166. Решение о присоединении островных государств было утверждено в первый день встречи.

"Это очень и очень замечательный момент для меня и для всех нас. Я искренне рада присоединиться к председателю 13-й министерской конференции и приветствовать правительства и народы Коморских Островов и Восточного Тимора в качестве новых членов нашей семьи ВТО", - сказала в понедельник Оконджо-Ивеала.

Рыболовные субсидии

Министрам не удалось принять вторую часть соглашения об ограничении рыболовных субсидий, которые стимулируют избыточный вылов. Первая часть, согласованная в июне 2022 года, получила на конференции в Абу-Даби одобрение 71 страны, а для ее вступления в силу понадобится ратификация еще 40 участников. Проект второй части соглашения об ограничении рыболовных субсидий в пятницу опубликовало председательство конференции. Несколько разделов текста, в том числе касающихся правил поэтапного введения в действие для развивающихся стран, были выделены желтым цветом, что означает отсутствие консенсуса, необходимого для принятия документа.

"Динамика соглашения о субсидировании рыболовства продолжает набирать обороты. На сегодняшний день мы имеем 71 официальное одобрение, включая 11, принятых на этой неделе. <...> И да, это важно, потому что мы должны обеспечить устойчивое развитие наших океанов", - прокомментировала итоги дискуссий глава всемирной организации.

Сельское хозяйство

Переговоры по сельскому хозяйству также не принесли результатов. ВТО на протяжении многих лет безуспешно пытается реформировать международную сельскохозяйственную торговлю, чтобы обеспечить дальнейшую либерализацию доступа продовольствия на рынки, а также ограничить свободу действий правительств в отношении внутренней поддержки и экспортного субсидирования.

Индия, столкнувшаяся с протестами местных фермеров и готовящаяся к выборам в мае этого года, стремилась найти постоянное решение по так называемым государственным запасам. Этот термин применяется по отношению к государственной политике в области закупок продукции, направленных на обеспечение продовольственной безопасности внутри страны.

В проекте соглашения были предусмотрены два альтернативных решения. Одно из них направлено на поиск постоянного и общеобязательного решения, второе обязывает активизировать переговоры и распространить на другие развивающиеся страны те привилегии, которыми по правилам ВТО в настоящее время пользуется только Индия. По данным агентства Reuters, индийская делегация отвергла второе предложение в ходе переговоров между несколькими ключевыми участниками конференции, включая Бразилию, Китай и Соединенные Штаты.

Апелляционный орган

Участники министерской конференции в Абу-Даби, как и ожидалось, не смогли решить ключевую системную проблему организации - коллапс Апелляционного органа. Площадка для разрешения споров не функционирует с 11 декабря 2019 года из-за истечения срока полномочий арбитров. Назначение новых судей блокируют США, в частности упрекая Апелляционный орган в нарушении установленных сроков рассмотрения жалоб и требуя фундаментальной реформы механизма разрешения споров. Согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех государств-членов.

О министерской конференции

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я встреча профильных министров открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию на конференции возглавлял министр экономического развития Максим Решетников.