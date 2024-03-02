В ЕАБР заявили, что чтраны ЕАЭС далеки от внедрения единого валютного пространства

Тигран Саркисян отметил, что актуальной задачей является формирование единого платежного пространства

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) далеки от внедрения единого валютного пространства. Такое мнение на встрече со студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета выразил бывший премьер-министр Армении (2008-2014), экс-глава Евразийской экономической коллегии (2016-2020), заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян.

"Этот вопрос звучит в последние десять лет, когда формировался ЕАЭС, он стоял в повестке. Перед нашими глазами опыт ЕС - формирование единого валютного пространства, внедрение евро. Но мы очень далеки от того, чтобы быть готовыми к имплементации единой валюты. Должна быть решена гармонизация задачи законодательства пяти стран, гармонизация законодательства, которое регулирует банковскую сферу. Это требует кропотливой работы, и ее еще предстоит сделать", - сказал он.

Саркисян добавил, что актуальная задача на сегодняшний день - формирование единого платежного пространства. "Особенно с учетом санкций, когда искусственно создаются препятствия для эффективного взаимодействия между странами ЕАЭС и партнерами зоны свободной торговли, это актуальная задача", - отметил он. По мнению Саркисяна, такую систему надо создавать с Ираном, Египтом, Вьетнамом, Индией, Сингапуром и с Китаем.