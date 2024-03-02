Решетников: РФ на конференции ВТО не позволила оппонентам легализовать торговые барьеры

Министр экономического развития отметил, что подобные попытки, скорее всего, будут продолжаться

АБУ-ДАБИ, 2 марта. /ТАСС/. Россия на 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая завершилась в Абу-Даби, не допустила попыток оппонентов легализовать применение торговых барьеров под предлогом реализации климатической и экологической политики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"По общей декларации министров - мы свои задачи считаем выполненными. Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики", - сказал он журналистам по итогам конференции.

Решетников также отметил, что подобные попытки, скорее всего, будут продолжаться. "Очевидно, в ближайшие два года эта тема станет одной из основных линий напряжения в Женеве", - добавил глава Минэкономразвития.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я встреча профильных министров завершилась в ночь на субботу в Абу-Даби. Конференция проходила под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавлял Решетников.