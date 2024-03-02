Решетников: члены ВТО подтвердили желание договориться о реформе системы разрешения споров

Министр экономического развития отметил, что "в ближайшие два года эта тема станет одной из основных линий напряжения в Женеве"

АБУ-ДАБИ, 2 марта./ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) в итоговой декларации подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров в течение 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава российский делегации на министерской конференции (МК-13), министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"МК-13 ВТО в Абу-Даби после пяти дней напряженных переговоров завершилась принятием итоговой декларации. Среди прочего в ней подтверждено принятое на прошлой конференции обязательство - договориться о реформе системы разрешения споров в течение 2024 года. По общей декларации министров мы свои задачи считаем выполненными. Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики. Это не значит, что попытки не будут продолжаться. Очевидно, в ближайшие два года эта тема станет одной из основных линий напряжения в Женеве", - сказал он.

История Апелляционного органа

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года ввиду истечения срока полномочий арбитров. Назначение новых судей блокируют США, в частности упрекая Апелляционный орган в нарушении установленных сроков рассмотрения жалоб и требуя фундаментальной реформы механизма разрешения споров. Согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех 164 государств - членов организации.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я министерская конференция открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.