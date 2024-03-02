Решетников: РФ на конференции ВТО в Абу-Даби присоединилась к соглашению по инвестициям

Министр экономического развития отметил, что под соглашением подписались 123 члена ВТО

АБУ-ДАБИ, 2 марта. /ТАСС/. Россия в ходе 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) присоединилась к соглашению об упрощении инвестиций в целях развития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам конференции, завершившейся в ночь на субботу.

"Еще одним значимым результатом 13-й министерской конференции стало заключение плюрилатерального соглашения по инвестициям. Под ним подписались 123 члена ВТО, включая Россию", - сказал он журналистам.

Как отметил министр, несколько стран по-прежнему не позволяют включить соглашение в число общеобязательных документов ВТО. "Но широкая поддержка показывает, что появление единых многосторонних правил в сфере инвестиций - это вопрос времени", - добавил он.

Проект документа предусматривает создание универсальных подходов к предоставлению информации инвесторам о действующих регулятивных нормах, а также базовым принципам разрешительных процедур, упрощающих процесс инвестирования. Кроме того, соглашение предполагает создание площадки для обсуждения и продвижения национальных практик в сфере упрощения инвестиций, доказавших свою эффективность.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я встреча профильных министров завершилась в ночь на субботу в Абу-Даби. Конференция проходила под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавлял Решетников.