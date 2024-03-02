Решетников: членам ВТО не удалось договориться по льготам в сельскохозяйственной сфере

Министр экономического развития РФ отметил, что "камнем преткновения стал объем льгот, за которые боролись развивающиеся страны"

АБУ-ДАБИ, 2 марта./ТАСС/. Страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО) пока не смогли прийти к консенсусу по вопросу объема льгот в сельскохозяйственной сфере. Об этом журналистам рассказал глава российской делегации на министерской конференции (МС-13), министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Вместе с тем странам ВТО пока не удалось прийти к консенсусу по двум наиболее острым пунктам повестки: программе будущих переговоров в сельскохозяйственной сфере и рыболовным субсидиям, - сказал министр. - Если по первой теме договоренности были практически недостижимы на этой конференции, то по второй - мы были близки к успеху".

Он уточнил, что "камнем преткновения стал объем льгот, за которые боролись развивающиеся страны".

Решетников отметил, что по обеим темам переговоры будут продолжены в следующие два года, до МК-14, но с разных стартовых позиций. "По рыболовным субсидиям есть текст в высокой степени готовности. По сельскому хозяйству, несмотря на то, что все проблемы давнишние, подходы к их решению настолько полярны, что точки соприкосновения пока не просматриваются", - пояснил он.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, который собирается раз в два года. 13-я министерская конференция открылась 26 февраля в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бин Ахмеда аль-Зейуди.