Собянин заявил, что в Москве за 2023 год улучшили более 180 маршрутов наземного транспорта

Также в столице запустили 30 новых маршрутов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. В Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта в 2023 году, а также улучшили более 180. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Транспортная доступность всех районов и поселений столицы улучшается. Только за прошлый год в Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта, больше 180 - улучшили, ввели свыше 100 остановок", - написал Собянин.

По его словам, новый вид городского транспорта в шаговой доступности от дома дал жителям Москвы и области запуск МЦД-3 и МЦД-4. Метро впервые пришло в районы Ховрино, Северный, Дмитровский, Бескудниковский, Некрасовка, Косино-Ухтомский и многие другие. Всего с 2011 года жители около 80 районов и трех городов Московской области ощутили улучшение транспортных связей после открытия новых станций метро и МЦК.

"Для нас важно, чтобы как можно больше горожан могли пользоваться доступным и комфортным транспортом, поэтому работа не прекращается", - подчеркнул мэр.