Оператор эмиратской АЭС "Барака" запустил реактор 4-го энергоблока

В Корпорации по атомной энергии ОАЭ отметили, что энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию в ближайшие недели

ДУБАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Оператор эмиратской атомной электростанции "Барака" запустил реактор последнего из четырех предусмотренных проектом энергоблоков. Об этом сообщила Корпорация по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Корпорация по атомной энергии объявляет о том, что ее дочерняя компания Nawah Energy, являющаяся оператором атомной электростанции "Барака", осуществила успешный запуск реактора четвертого энергоблока", - говорится в заявлении регулятора.

Как отметила корпорация, четвертый энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию в ближайшие недели. После этого станция начнет постепенно увеличивать выработку электроэнергии, пока не выйдет на полную проектную мощность.

Первая в арабском мире АЭС "Барака", расположенная в эмирате Абу-Даби, начала работу в 2020 году. Запуск первого из четырех энергоблоков состоялся 1 августа 2020 года, а введение в коммерческую эксплуатацию - 6 апреля 2021 года. После пуска всех четырех энергоблоков, который изначально планировалось завершить в 2025 году, мощность станции составит 5,6 гигаватта, что обеспечит около 25% потребностей страны в электроэнергии.