Путин назвал условием функционирования энергорынка соблюдение принципов конкуренции

Президент России также отметил необходимость надежной защиты законных интересов газовых экспортеров на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал непременными условиями стабильности мирового энергорынка соблюдение честной конкуренции и защиту законных интересов газовых экспортеров без противоправных односторонних барьеров.

"Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции, а также надежная защита законных интересов газовых экспортеров на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений", - говорится в приветствии главы государства участникам и гостям 7-го саммита Форума стран - экспортеров газа, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента РФ, сотрудничество стран - экспортеров газа востребовано в "нынешний непростой для мировой энергетики период". "Налицо серьезные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры" , - добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие членов ФСЭГ по продвижению комплексной модернизации газовой отрасли призвано обеспечить максимально высокий уровень экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки природного газа, а также гарантировать всеобщий доступ к этому недорогому и устойчивому источнику энергии.

Путин выразил уверенность, что в ходе саммита участники проведут конструктивные, содержательные дискуссии, наметят новые, перспективные формы и механизмы совместной работы. В заключение президент РФ пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и всего самого доброго.