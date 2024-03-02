Минэнерго поможет восстановить электроснабжение промпредприятий ДНР

Председатель правительства республики Евгений Солнцев также отметил, что одновременно с этим ведется поиск инвесторов, готовых развивать промышленность региона

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено подключить промышленные предприятия ДНР к энергоснабжению в рамках модернизации региональной энергосистемы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства республики Евгений Солнцев по итогам рабочего совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Отдельное внимание уделили планам по развитию промышленности. Сейчас проводим ревизию промышленных предприятий. Смотрим, что работает, а что - нет, - написал Солнцев. - Есть сложности с подачей электроэнергии, но заручились поддержкой Минэнерго в части модернизации республиканской системы энергоснабжения".

Он добавил, что одновременно с этим ведется поиск инвесторов, готовых развивать промышленность республики.

В сентябре 2023 года замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил в интервью ТАСС, что общий объем инвестиций в сферу ТЭК Донбасса и Новороссии по программе социально-экономического развития этих регионов составит порядка 300 млрд рублей. Объем финансирования будет корректироваться в зависимости от развития экономики воссоединенных субъектов.