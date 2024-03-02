2 марта, 10:20,
обновлено 2 марта, 10:28

Беглов сообщил, что пострадавшие в результате ЧП в Петербурге получат компенсации

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Кроме того, повреждения устранят за счет города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Жители дома на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие в результате ЧП, получат компенсации от властей города. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов после общения с жителями.

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"Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города", - передала ТАСС слова губернатора руководитель управления информации городской администрации Инна Карпушина. 

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург